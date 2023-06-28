Психолог Горинова объяснила бессмысленность запрета для подростка дружить с «плохими» сверстниками

Социальный психолог, методолог и ведущий тренер Центра толерантности Еврейского музея Елена Горинова выразила мнение, что запрет для подростка дружить с «плохими» сверстниками приведёт к отдалению от родителей и отказу слушать их советы.

«Примите тот факт, что решать, с кем и как можно дружить, — это право ребёнка. Но ваше право как родителя — беспокоиться о безопасности, как физической, так и психической. А значит, совсем отходить в сторону не нужно», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно проанализировать поведение ребёнка и понять, почему он продолжает общаться с «плохими» друзьями.

«С другом может быть интересно, он может выслушать, у них одинаковые хобби, его авторитет защищает от других детей в классе, это просто популярный подросток, с которым страшно ссориться», — предположила Горинова.

Как считает эксперт, если родители беспокоятся, что ребёнок постоянно «попадает» не в ту компанию, то стоит обратить внимание на отношения в семье и обсудить в спокойной обстановке, что входит в понятие «настоящий друг».

«Ребёнок сможет сделать выводы сам, и эти выводы будут приняты, в отличие от навязанных указаний», — добавила Горинова.

Ранее адвокат Антон Жаров в беседе с сайтом kp.ru заявил, что если у ребёнка нет медицинских противопоказаний для учёбы в школе и это подтверждено справкой, то за его поведение в школе отвечает учебное заведение.