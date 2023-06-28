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В Карелии создадут три особые экономические зоны

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В Карелии планируют создать три особые экономические зоны, заявил глава регионального Минэкономразвития во время дистанционного совещания правительства республики Олег Ермолаев.
В Карелии создадут три особые экономические зоны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает karelinform.ru.

К настоящему времени подготовлены документы по ОЭЗ, которая будет расположена в Петрозаводске.

«Также мы готовим документы на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Это две зоны — «Арктика» и «Ладога». Я думаю, что до конца года такие документы будут подготовлены», — уточнил Ермолаев.

Ранее НСН сообщала, что в Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технопарк Москва».

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