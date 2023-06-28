В Карелии создадут три особые экономические зоны
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Об этом сообщает karelinform.ru.
К настоящему времени подготовлены документы по ОЭЗ, которая будет расположена в Петрозаводске.
«Также мы готовим документы на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Это две зоны — «Арктика» и «Ладога». Я думаю, что до конца года такие документы будут подготовлены», — уточнил Ермолаев.
Ранее НСН сообщала, что в Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технопарк Москва».