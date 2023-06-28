В Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
За последние несколько лет игровые площадки в столице серьёзно изменились — вместо качелей и песочницы появляются пространства для развития физических и познавательных способностей у детей разных возрастов.
По словам Собянина, современные игровые площадки — важнейший элемент создания комфортной городской среды.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.