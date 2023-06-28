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В Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в городе благоустроили 2593 двора, в 2023 году планируется привести в порядок ещё более 1600.
В Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

За последние несколько лет игровые площадки в столице серьёзно изменились — вместо качелей и песочницы появляются пространства для развития физических и познавательных способностей у детей разных возрастов.

По словам Собянина, современные игровые площадки — важнейший элемент создания комфортной городской среды.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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