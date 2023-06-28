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В ЯНАО рассказали о выплатах для школьников из многодетных семей

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для школьников из многодетных семей предусмотрена выплата в размере 4327 рублей. Финансовую поддержку получат родители 23 тыс. детей.
В ЯНАО рассказали о выплатах для школьников из многодетных семей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента социальной защиты населения.

«Первые выплаты ямальцам будут перечислены уже на следующей неделе — до 7 июля. В основном получателями станут те многодетные семьи, которые состоят на учёте в органах соцзащиты — им деньги поступят автоматически, без заявления», — заявила заместитель директора департамента Юлия Третьяк.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату.

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