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Спасатель Леонов: дети в лесу не должны находиться без взрослых

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Спасатель-доброволец Олег Леонов заявил, что детей нельзя отпускать в лес без сопровождения взрослых.
Спасатель Леонов: дети в лесу не должны находиться без взрослых
  • Gettyimages.ru

«Если взрослые идут в лес с детьми, значит дети всё время с ними рядом, в яркой одежде — это важно, потому что ребёнка всегда должно быть видно в лесу», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, одежда должна быть яркой и светоотражающей, а также непромокаемой.

Также у ребёнка должен быть полностью заряженный мобильный телефон и внешний аккумулятор, вода и свисток.

«Если он идёт без этого, то риски очень велики, что ребёнок сейчас за тремя сосенками куда-то не туда ступит и взрослый потеряет его из виду, дальше начнётся большая поисково-спасательная операция», — пояснил Леонов.

Кроме того, перед походом в лес нужно проговорить с ребёнком ситуацию на случай, если он потеряется.

Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв рассказал в беседе с RT, что нужно обязательно взять с собой, если вы собираетесь пойти в лес.

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