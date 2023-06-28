Спасатель Леонов: дети в лесу не должны находиться без взрослых
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«Если взрослые идут в лес с детьми, значит дети всё время с ними рядом, в яркой одежде — это важно, потому что ребёнка всегда должно быть видно в лесу», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, одежда должна быть яркой и светоотражающей, а также непромокаемой.
Также у ребёнка должен быть полностью заряженный мобильный телефон и внешний аккумулятор, вода и свисток.
«Если он идёт без этого, то риски очень велики, что ребёнок сейчас за тремя сосенками куда-то не туда ступит и взрослый потеряет его из виду, дальше начнётся большая поисково-спасательная операция», — пояснил Леонов.
Кроме того, перед походом в лес нужно проговорить с ребёнком ситуацию на случай, если он потеряется.
Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв рассказал в беседе с RT, что нужно обязательно взять с собой, если вы собираетесь пойти в лес.