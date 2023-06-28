Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Психолог Манина призвала не прибегать к грубости при защите личных границ

Короткая ссылка
Психолог Мария Манина выразила мнение, что не стоит прибегать к грубости при защите личных границ. По её словам, специалисты учат защищаться «экологично».
Психолог Манина призвала не прибегать к грубости при защите личных границ
  • Gettyimages.ru

«Когда мы сохраняем свою целостность так, чтобы другому человеку не было плохо, мы думаем, как сказать вежливо, но твёрдо. Если мы переходим на личность и говорим: «Твоё мнение мне неинтересно», то человек считывает это как то, что он как личность не интересен. Это обидно», — заявила Манина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, реакция будет гораздо спокойнее, если вынести вперёд собственные чувства.

«Тогда человек не чувствует, что на его территорию наступили», — пояснила эксперт.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала о возможных причинах возникновения зависимости от селфи. По её словам, это может быть способом создания репутации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить