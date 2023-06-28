Психолог Манина призвала не прибегать к грубости при защите личных границ

Психолог Мария Манина выразила мнение, что не стоит прибегать к грубости при защите личных границ. По её словам, специалисты учат защищаться «экологично».

«Когда мы сохраняем свою целостность так, чтобы другому человеку не было плохо, мы думаем, как сказать вежливо, но твёрдо. Если мы переходим на личность и говорим: «Твоё мнение мне неинтересно», то человек считывает это как то, что он как личность не интересен. Это обидно», — заявила Манина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, реакция будет гораздо спокойнее, если вынести вперёд собственные чувства.

«Тогда человек не чувствует, что на его территорию наступили», — пояснила эксперт.

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