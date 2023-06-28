Психолог Манина призвала не прибегать к грубости при защите личных границ
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«Когда мы сохраняем свою целостность так, чтобы другому человеку не было плохо, мы думаем, как сказать вежливо, но твёрдо. Если мы переходим на личность и говорим: «Твоё мнение мне неинтересно», то человек считывает это как то, что он как личность не интересен. Это обидно», — заявила Манина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, реакция будет гораздо спокойнее, если вынести вперёд собственные чувства.
«Тогда человек не чувствует, что на его территорию наступили», — пояснила эксперт.
Ранее психолог Анна Девятка рассказала о возможных причинах возникновения зависимости от селфи. По её словам, это может быть способом создания репутации.