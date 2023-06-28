В Пермском крае вынесли приговор студенту по делу о вымогательстве
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Об этом сообщает URA.RU.
«В декабре 2022 года несовершеннолетний студент, угрожая применить насилие, вымогал деньги у 18-летнего молодого человека. Опасаясь за своё здоровье, потерпевший перевёл юному преступнику 1500 рублей», — заявили в ведомстве.
Против 17-летнего студента завели уголовное дело. Суд признал его виновным и ограничил свободу на шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма направила в суд материалы уголовного дела в отношении 18-летнего жителя, которого обвиняют в обмане пожилых людей на сумму более 2 млн рублей.