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В Пермском крае вынесли приговор студенту по делу о вымогательстве

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В Чернушке вынесли приговор студенту по делу о вымогательстве, заявили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
В Пермском крае вынесли приговор студенту по делу о вымогательстве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«В декабре 2022 года несовершеннолетний студент, угрожая применить насилие, вымогал деньги у 18-летнего молодого человека. Опасаясь за своё здоровье, потерпевший перевёл юному преступнику 1500 рублей», — заявили в ведомстве.

Против 17-летнего студента завели уголовное дело. Суд признал его виновным и ограничил свободу на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма направила в суд материалы уголовного дела в отношении 18-летнего жителя, которого обвиняют в обмане пожилых людей на сумму более 2 млн рублей.

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