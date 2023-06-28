Начались подготовительные работы по реконструкции Московского ипподрома
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
На территории ипподрома ведутся работы по устройству штаба строительства с проведением временного электро- и водоснабжения.
Ранее Загрутдинов отмечал, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить реконструкцию Центрального московского ипподрома в течение трёх лет.
Также, по сообщению «Радио 1», в Подмосковье реконструируют комбикормовый завод.