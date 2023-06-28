В Москве планируют производить лекарства для лечения рака

В столице в рамках двух офсетных программ планируется начать производство лекарств для лечения рака, препаратов для пациентов с сахарным диабетом и других.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Лекарственные препараты будет производить группа компаний «Р-Фарм» на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» в рамках двух офсетных контрактов.

В рамках первого планируется запустить производство десяти международных непатентованных наименований в Печатниках и Алабушеве, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Лекарства пойдут пациентам с сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими болезнями.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в рамках второго контракта планируется производство четырёх видов лекарств: иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов.

В оба контракта компания вложит не менее 3,8 млрд рублей.

Ранее НСН сообщила со ссылкой на Росздравнадзор, что антидепрессант «Золофт» снова будет продаваться в России. Он переставал поступать в аптечные пункты в конце 2022 года.