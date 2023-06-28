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В Перми в рамках конкурса IT-компании получат по 30 млн рублей из федерального бюджета

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Пермские IT-компании получат федеральные гранты в размере 30 млн рублей по итогам конкурса «Коммерциализация — Искусственный интеллект».
В Перми в рамках конкурса IT-компании получат по 30 млн рублей из федерального бюджета
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства Пермского края.

«Пермские компании «БИТ» и «Датабриз» получат гранты по 30 млн рублей», — указывается в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что компания «Датабриз» потратит грантовые деньги на создание платформы с привлечением помощи искусственного интеллекта (ИИ) для управления проектами в сфере ремонта и строительства.

«БИТ» разрабатывает ИИ-платформу для автоматизированного решения задач мониторинга и визуализации большого количества данных.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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