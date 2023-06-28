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«Открытие Авто»: траты россиян на подержанные авто в мае выросли на 85%

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Траты россиян на подержанные автомобили в мае увеличились на 85% и составили 487,3 млрд рублей против 263,9 млрд рублей годом ранее.
«Открытие Авто»: траты россиян на подержанные авто в мае выросли на 85%
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, такие данные приводят эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «Автостат».

Согласно результатам исследования, в конце весны жители России купили 501,9 тыс. автомобилей с пробегом — на 54% больше, чем в мае 2022 года (326,7 тыс. штук).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы сообщила, что, согласно данным «Авито Авто», 43% россиян ищут подержанные машины дороже 500 тыс. рублей.

46% людей ищут автомобили с двумя типами кузова. Практически 25% выбирают автомобиль трёх разных типов, 23% — один тип.

Также отмечается, что 59% респондентов рассматривают варианты автомобилей только с одним типом коробки передач, остальные россияне — как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

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