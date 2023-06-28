Хирург Гоев посоветовал избегать физической активности после солнечного ожога

Кандидат медицинских наук преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев назвал любой загар солнечным ожогом.

«Когда мы долго находимся на солнце, наша кожа испытывает стресс и в ответ вырабатывает красящий пигмент — мелатонин, который защищает её от ультрафиолетового излучения. По сути, любой загар — это солнечный ожог. И только от степени ожога зависит, насколько легко и безболезненно перенесёт его организм», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, если человек обгорел на солнце, то можно использовать мазь или спрей с пантенолом. Народные средства эксперт назвал гораздо менее эффективными.

В случае получения ожога Гоев также посоветовал уйти в прохладное помещение, принять прохладный душ, пить больше жидкости. При появлении волдырей и серьёзном повышении температуры нужно обратиться к врачу.

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