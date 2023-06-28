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Хирург Гоев посоветовал избегать физической активности после солнечного ожога

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Кандидат медицинских наук преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев назвал любой загар солнечным ожогом.
Хирург Гоев посоветовал избегать физической активности после солнечного ожога
  • Gettyimages.ru

«Когда мы долго находимся на солнце, наша кожа испытывает стресс и в ответ вырабатывает красящий пигмент — мелатонин, который защищает её от ультрафиолетового излучения. По сути, любой загар — это солнечный ожог. И только от степени ожога зависит, насколько легко и безболезненно перенесёт его организм», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, если человек обгорел на солнце, то можно использовать мазь или спрей с пантенолом. Народные средства эксперт назвал гораздо менее эффективными.

В случае получения ожога Гоев также посоветовал уйти в прохладное помещение, принять прохладный душ, пить больше жидкости. При появлении волдырей и серьёзном повышении температуры нужно обратиться к врачу.

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