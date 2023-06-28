Кубань вышла на первое место среди субъектов ЮФО по количеству самозанятых
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
Всего в Краснодарском крае работают 370 тыс. самозанятых.
Также губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что рост самозанятых происходит благодаря поддержке как на федеральном, так и на региональном уровнях.
«Прежде всего, это меры поддержки, предусмотренные профильным национальным проектом. Предпринимателям также доступны Фонд развития бизнеса, где предоставляют поручительства для кредитов, Фонд микрофинансирования с льготными займами, услуги по составлению бизнес-плана и продвижения своей продукции на маркетплейсах», — отметил губернатор.
Также Фонд развития поддержки Краснодарского края организовывает консультации, обучение, сопровождение для самозанятых. Им предоставляются аренда на льготных условиях, а также бесплатные рабочие места в коворкинг-центрах, помогают в реализации товаров и услуг.
Ранее НСН сообщала, что более 50 тыс. человек побывали на мероприятиях Московской недели предпринимательства.