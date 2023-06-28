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Коуч Красникова посоветовала родителям не перегружать детей во время летних каникул

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Мать 17 детей, женский коуч Валентина Красникова порекомендовала родителям разрешить детям полениться летом.
Коуч Красникова посоветовала родителям не перегружать детей во время летних каникул
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, дети испытывают большую нагрузку в школе, поэтому они имеют полное право на несколько месяцев свободы от учёбы. Так, Красникова объяснила, что лень является защитной функцией организма от перегрузки.

«В тот самый момент, когда, как нам кажется, ребёнок ничего не делает, он начинает заниматься тем, что ему на самом деле интересно», — добавила коуч.

Также она посоветовала родителям поддерживать контакт с детьми и уважительно относиться к их желаниям, чтобы лето стало для них отдыхом и не пыткой.

Ранее, по сообщению URA.RU, психолог Анна Дмитриева дала советы, как выйти из отпуска на работу без стресса.

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