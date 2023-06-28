«ЛизаАлерт» сообщил о состоянии найденного в амурской тайге ребёнка
- РИА Новости
Об этом информирует «Газета.Ru».
Мальчик, ранее потерявшийся в тайге во время охоты с отцом, выглядит уставшим.
«Мальчик визуально не пострадал. Выглядит вымотанным. Напуган не был. Сейчас вместе с родителями направляется для осмотра и проверки состояния здоровья в медучреждение», — уточнили в «ЛизаАлерт».
Ранее, по сообщению РИА Новости, руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова заявила, что спасателям удалось найти живым мальчика, который пропал в тайге Приамурья.