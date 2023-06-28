Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«ЛизаАлерт» сообщил о состоянии найденного в амурской тайге ребёнка

Короткая ссылка
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что найденного в амурской тайге 12-летнего ребёнка отправили в больницу для осмотра.
«ЛизаАлерт» сообщил о состоянии найденного в амурской тайге ребёнка
  • РИА Новости

Об этом информирует «Газета.Ru».

Мальчик, ранее потерявшийся в тайге во время охоты с отцом, выглядит уставшим.

«Мальчик визуально не пострадал. Выглядит вымотанным. Напуган не был. Сейчас вместе с родителями направляется для осмотра и проверки состояния здоровья в медучреждение», — уточнили в «ЛизаАлерт».

Ранее, по сообщению РИА Новости, руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова заявила, что спасателям удалось найти живым мальчика, который пропал в тайге Приамурья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить