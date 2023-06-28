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Врач Юцмюц рассказала, что SMAS-лифтинг может быть бесполезным без консультации

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Дерматовенеролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной улице Елена Юцмюц перечислила причины, по которым SMAS-лифтинг может быть неэффективным.
Врач Юцмюц рассказала, что SMAS-лифтинг может быть бесполезным без консультации
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Во-первых, процедура может не сработать без предварительной консультации врача. Специалист должен осмотреть кожу и узнать о желаемом эффекте после проведения лифтинга.

Во-вторых, нужно правильно подобрать врача, узнать о его квалификации и образовании.

Также лучше обращаться в крупную клинику, где шанс встретить неопытного врача минимален.

Далее дерматовенеролог советует обратить внимание на аппарат. Он может оказаться неподходящим для вашего типа лица или вовсе подделкой. Это может привести к серьёзным осложнениям.

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» кандидат медицинских наук Татьяна Энтель рассказала в беседе с газетой «Известия», что ранние морщины могут появляться из-за генетической предрасположенности и ряда других факторов.

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