Врач Юцмюц рассказала, что SMAS-лифтинг может быть бесполезным без консультации
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Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.
Во-первых, процедура может не сработать без предварительной консультации врача. Специалист должен осмотреть кожу и узнать о желаемом эффекте после проведения лифтинга.
Во-вторых, нужно правильно подобрать врача, узнать о его квалификации и образовании.
Также лучше обращаться в крупную клинику, где шанс встретить неопытного врача минимален.
Далее дерматовенеролог советует обратить внимание на аппарат. Он может оказаться неподходящим для вашего типа лица или вовсе подделкой. Это может привести к серьёзным осложнениям.
Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» кандидат медицинских наук Татьяна Энтель рассказала в беседе с газетой «Известия», что ранние морщины могут появляться из-за генетической предрасположенности и ряда других факторов.