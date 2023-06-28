Травматолог Казьмин напомнил о важности пристёгиваться в автомобиле
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
По словам специалиста, несоблюдение правил использования ремней безопасности является одним из основных факторов, приводящих к смертельным исходам в случае аварий.
В случае если водитель не пристёгивается, существует 90%-ный шанс того, что он получит травму груди и сложные повреждения брюшной полости и внутренних органов.
Роль подушек безопасности и ремней в снижении риска травм при авариях впечатляет: наличие этих средств защиты обеспечивает почти 90%-ную выживаемость при ударе со скоростью до 60 км/ч, резюмировал Казьмин.
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