Психолог Гусева порекомендовала дать ребёнку возможность выбрать вид летнего досуга

Семейный, провокативный психолог Елена Гусева рассказала, как родителям организовать отдых ребёнка в летние месяцы.

В беседе с РИАМО психолог сказала, что очень важно учитывать желания детей и дать им право выбора: уехать на лето к бабушке, в лагерь или остаться дома.

Можно также составить список дел на лето, посоветовала Гусева.

Психолог напомнила, что летом мозг ребёнка должен перезагружаться, поэтому можно обратить внимание на такие виды досуга, как танцы, рисование, музыка, любые физические нагрузки.

Ранее, по сообщению URA.RU, психолог Анна Дмитриева дала советы, как выйти из отпуска на работу без стресса.