Врач Тихомирова рассказала о вреде тренировок в жару

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова объяснила, почему опасно тренироваться в жаркую погоду.

Об этом сообщают «Известия».

Тренировки в жаркую погоду могут способствовать развитию заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Так, у человека появляется усталость, головокружение, тошнота, головные боли и даже судороги.

В связи с этим врач рекомендует делать физические упражнения утром или вечером, когда солнце ещё не активно. Также следует надевать лёгкую одежду.

Если тренировку можно провести только в дневное время, то делать это стоит в спортивном зале с кондиционером. Перед занятиями нельзя переедать, чтобы избежать отёков. Кроме того, стоит пить много воды в течение дня.

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