Опрос: на даче россиян больше всего раздражают насекомые

Во время отдыха на даче жителей России больше всего тревожат укусы комаров и жужжание различных насекомых.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home.

Уточняется, что главными раздражителями оказались комары, долгая дорога на дачу и отсутствие комфортных условий. Прочие жалобы респондентов связаны с отсутствием удобного туалета и душа на участке (22% опрошенных).

Кроме того, 17% пожаловались на старый ремонт и мебель, 14% недовольны отсутствием горячей воды, а 10% — отсутствием интернета. Помимо этого, выяснилось, что на дачах россияне хранят большое количество старых вещей, что также вызывает недовольство.

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