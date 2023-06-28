«Известия»: генерал МВД Травников попал в Ленобласти в ДТП и находится в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, авария случилась, когда он ехал на квадроцикле недалеко от своего дома в деревне Липовая Гора.
Предполагается, что Травников не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в препятствие.
По данным издания, у него диагностированы травма живота и разрыв почки. В настоящий момент он находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что 20-летний боксёр Александр Швалов погиб в ДТП под Читой.