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«Известия»: генерал МВД Травников попал в Ленобласти в ДТП и находится в тяжёлом состоянии

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Экс-начальник Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Травников получил травмы в результате ДТП в Ленинградской области.
«Известия»: генерал МВД Травников попал в Ленобласти в ДТП и находится в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, авария случилась, когда он ехал на квадроцикле недалеко от своего дома в деревне Липовая Гора.

Предполагается, что Травников не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в препятствие.

По данным издания, у него диагностированы травма живота и разрыв почки. В настоящий момент он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что 20-летний боксёр Александр Швалов погиб в ДТП под Читой.

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