Специалист Шаркова посоветовала сохранять спокойствие перед публичным выступлением

Тренер по ораторскому искусству Екатерина Шаркова поделилась советами, как подготовиться к выступлению на публике.

Об этом сообщает «Москва 24». Во-первых, нужно сохранять спокойствие, отметила эксперт.

«Сделайте вдох, задержите дыхание, выдохните — и снова пауза. Повторите так несколько раз», — посоветовала Шаркова.

Также к мероприятию следует подготовиться заранее. Лучше всего записать выступление на камеру, чтобы позже проверить произношение и жестикуляцию. В свою очередь, для развития артикуляции поможет дикционная гимнастика.

«Наберите воздух, надуйте щеки, нажмите на них пальцами и начните со звуком выпускать воздух, как будто лопаете пузырь», — рассказала Шаркова.

Перед выступлением стоит отказаться от кофе, чая, орехов и семечек, уточнила специалист. «Спикер должен во время выступления испытывать лёгкое чувство голода», — заключила тренер.

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