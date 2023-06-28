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В Москве начнут обучение специалистов по беспилотникам

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В рамках проекта «Московская техническая школа» начнётся подготовка специалистов в сфере беспилотного управления.
В Москве начнут обучение специалистов по беспилотникам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что обучающие программы будут разрабатываться ведущими московскими вузами. Среди них — Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), университет МИСИС, Московский авиационный институт (МАИ) и другие.

По сообщению сайта «Москва 24», также примут участие предприятие по выпуску гражданских беспилотных вертолётов «Аэромакс», авиастроительная компания «Иркут» и другие.

«Развитие такого сложного и стратегически важного направления, как «Беспилотный транспорт», требует создания особой образовательной инфраструктуры в партнёрстве с высококвалифицированными специалистами», — заявил Овчинский.

В опубликованной российским кабмином стратегии развития беспилотной авиации России говорится, что мировая индустрия БПЛА к 2030 году может достигнуть $55,8 млрд.

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