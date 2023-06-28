Кабмин России профинансирует ликвидацию свалок в экозоне Байкальской природной территории

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на ликвидацию свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что на эти цели Бурятии и Иркутской области выделят 102 млн рублей.

С помощью этих средств в Иркутской области будет ликвидировано семь свалок общей площадью более 28 тыс. кв. м, а в Бурятии — 12 свалок площадью более 219 тыс. кв. м.

Ранее правительство России выделило в 2023 году 6,6 млрд рублей на ликвидацию отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.