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В России выросло число работников, обращавшихся к психологу

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Исследование показало, что с конца 2021 года в России доля сотрудников, обращавшихся к психологу, выросла в 1,5 раза (с 18 до 27%).
В России выросло число работников, обращавшихся к психологу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование о психологической поддержке сотрудников в российских компаниях, которое провели сервис hh.ru и психологическая платформа Alter.

Половина опрошенных работодателей считает, что самая главная причина стресса их сотрудников — большой объём работы. На втором месте, по их мнению, — неуверенность в завтрашнем дне (43%). Личные проблемы как источники стресса отметили 42% опрошенных работодателей.

В то же время сами сотрудники на первое место среди причин поставили неуверенность в завтрашнем дне (43%), на второе — социально-политический контекст (34%), а на третье — отношения с руководством (32%).

Согласно результатам исследования, более половины работодателей (51%) оценили психологическое состояние своих сотрудников на три балла из пяти, а 21% — на один-два балла.

Гораздо больше сотрудников (33%) оценивают своё психологическое состояние на один-два балла, только 6% — на пять.

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