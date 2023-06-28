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В России за пять лет возросло число социальных предпринимателей

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Исследование показало, что в России за пять лет, с 2018 по 2023 год, увеличилось число идейных социальных предпринимателей — с 70 до 92%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспертов группы ЦИРКОН по заказу фонда «Наше будущее».

Главными причинами открытия социального бизнеса были названы желание помочь людям, привить любовь к спорту и отучить от вредных привычек.

По результатам исследования, возросло количество тех, кто открывает свой бизнес, чтобы чувствовать себя независимым (с 70 до 79%), чтобы увеличить доход предприятия (с 47 до 58%), а также чтобы достичь финансового успеха (с 52 до 58%).

Также, по результатам исследования, снизилась доля тех предпринимателей, которые хотят благодаря бизнесу решить свои личные проблемы (с 53 до 43%).

Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самыми популярными специальностями в 2023 году являются управленческие, а также реклама, маркетинг и бизнес-информатика.

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