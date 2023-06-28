В России за пять лет возросло число социальных предпринимателей
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспертов группы ЦИРКОН по заказу фонда «Наше будущее».
Главными причинами открытия социального бизнеса были названы желание помочь людям, привить любовь к спорту и отучить от вредных привычек.
По результатам исследования, возросло количество тех, кто открывает свой бизнес, чтобы чувствовать себя независимым (с 70 до 79%), чтобы увеличить доход предприятия (с 47 до 58%), а также чтобы достичь финансового успеха (с 52 до 58%).
Также, по результатам исследования, снизилась доля тех предпринимателей, которые хотят благодаря бизнесу решить свои личные проблемы (с 53 до 43%).
Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самыми популярными специальностями в 2023 году являются управленческие, а также реклама, маркетинг и бизнес-информатика.