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В Подмосковье построят ещё шесть ФАПов к концу года

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В трёх городских округах Московской области построят новые фельдшерско-акушерские пункты до конца 2023 года. В настоящее время идёт проектирование объектов.
В Подмосковье построят ещё шесть ФАПов к концу года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минстройкомплекс.

ФАПы появятся в посёлке Жуково в Солнечногорске, деревнях Дор и Дубранивка, а также в селе Ивашково городского округа Шаховская, в селе Спасс и деревне Ботово в Волоколамске.

Каждый пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Будет оборудован кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет, двухместная палата для длительного пребывания.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников.

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