В Подмосковье построят ещё шесть ФАПов к концу года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минстройкомплекс.
ФАПы появятся в посёлке Жуково в Солнечногорске, деревнях Дор и Дубранивка, а также в селе Ивашково городского округа Шаховская, в селе Спасс и деревне Ботово в Волоколамске.
Каждый пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Будет оборудован кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет, двухместная палата для длительного пребывания.
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