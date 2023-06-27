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В Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников

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В Калининградской области вручили жилищные сертификаты семи медработникам. Как заявил губернатор Антон Алиханов, соцподдержка будет расширяться.
В Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Раньше наши жилищные сертификаты мы вручали только учителям, а с медиками работали несколько иначе — решали проблему дефицита кадров и поддерживали в основном тех, кто выходит из института либо приезжает к нам работать из других регионов. Стало понятно, что надо поддерживать и тех, кто уже работает в системе, и дать им возможность также улучшить свои жилищные условия», — сказал Алиханов.

Он отметил, что на финальной стадии согласования находятся изменения, которые касаются возможности приобрести жильё с помощью выплаты по жилищному сертификату не только в муниципалитете, в котором работает медик, но и в соседних.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

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