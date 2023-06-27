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Психолог Ивойлова заявила, что мастер-классы помогут детям определиться с профессией

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Детский клинический психолог, системный семейный терапевт Татьяна Ивойлова рассказала, как помочь ребёнку определиться с профессией.
Психолог Ивойлова заявила, что мастер-классы помогут детям определиться с профессией
  • Gettyimages.ru
  • © SolStock

В беседе с Life.ru она отметила, что важно понять, что для ребёнка важнее — самореализация, престиж, высокий доход, перспективы развития, популярность.

«Здесь необходимо учитывать график, в котором человеку предстоит работать: некоторые профессии могут быть удалёнными или иметь гибкий график работы, в других же необходимо присутствие в офисе — и строгий график является обязательным. Есть профессии, которые подразумевают переезд в другой регион или активные перемещения», — заявила эксперт.

По её словам, также нужно учитывать готовность ребёнка развиваться в выбранном направлении.

Ивойлова рекомендует познакомить ребёнка с некоторыми профессиями, и помогут здесь различные мастер-классы, дни открытых дверей, встречи со специалистами. Также желательно пройти профориентацию.

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