Сбивший БПЛА мешком с продуктами участник СВО рассказал об инциденте
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«Дрон резко стал снижаться передо мной и в направлении меня по той тропе, по которой я шёл на позиции, стал на меня целиться и на скорости приближался... Когда ко мне стал подлетать, я резко выправился, замахнулся мешками. Дрон взмыл вверх, но я успел его ударить. Этот дрон развалился на части и упал в траву», — рассказал собеседник.
Боец отметил, что на беспилотнике были подозрительные запчасти, в том числе ускоритель от РПГ.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что житель региона, принимающий участие в спецоперации на Украине, сбил беспилотник противника мешком с продуктами.