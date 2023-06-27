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Сбивший БПЛА мешком с продуктами участник СВО рассказал об инциденте

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Казак с позывным Тунгус из батальона «Енисей», который сбил дрон-камикадзе ВСУ мешком с продуктами, рассказал RT об инциденте.
Сбивший БПЛА мешком с продуктами участник СВО рассказал об инциденте
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«Дрон резко стал снижаться передо мной и в направлении меня по той тропе, по которой я шёл на позиции, стал на меня целиться и на скорости приближался... Когда ко мне стал подлетать, я резко выправился, замахнулся мешками. Дрон взмыл вверх, но я успел его ударить. Этот дрон развалился на части и упал в траву», — рассказал собеседник.

Боец отметил, что на беспилотнике были подозрительные запчасти, в том числе ускоритель от РПГ.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что житель региона, принимающий участие в спецоперации на Украине, сбил беспилотник противника мешком с продуктами.

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