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Кардиолог Беленков назвал целевые значения давления

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Врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, доктор медицинских наук Юрий Беленков рассказал, какие значения артериального давления можно назвать целевыми.
Кардиолог Беленков назвал целевые значения давления
  • Gettyimages.ru
  • © John Rensten

«У большинства людей давление должно быть ниже 140/90 мм рт. ст. Выше этих показателей — уже гипертония. Высокое нормальное давление — 130/80 мм рт. ст. (таблетки пить ещё не нужно, но пора озаботиться изменением образа жизни)», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, показатели оптимального давления — 120/80 мм рт. ст.

«В то же время есть ряд ситуаций, когда мы можем позволить пациенту иметь целевое значение давления 130/80—85. Например, при сахарном диабете 2-го типа, заболеваниях почек», — уточнил Беленков.

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