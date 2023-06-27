Кардиолог Беленков назвал целевые значения давления

Врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, доктор медицинских наук Юрий Беленков рассказал, какие значения артериального давления можно назвать целевыми.

«У большинства людей давление должно быть ниже 140/90 мм рт. ст. Выше этих показателей — уже гипертония. Высокое нормальное давление — 130/80 мм рт. ст. (таблетки пить ещё не нужно, но пора озаботиться изменением образа жизни)», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, показатели оптимального давления — 120/80 мм рт. ст.

«В то же время есть ряд ситуаций, когда мы можем позволить пациенту иметь целевое значение давления 130/80—85. Например, при сахарном диабете 2-го типа, заболеваниях почек», — уточнил Беленков.

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