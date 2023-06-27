Кардиолог Беленков назвал целевые значения давления
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«У большинства людей давление должно быть ниже 140/90 мм рт. ст. Выше этих показателей — уже гипертония. Высокое нормальное давление — 130/80 мм рт. ст. (таблетки пить ещё не нужно, но пора озаботиться изменением образа жизни)», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, показатели оптимального давления — 120/80 мм рт. ст.
«В то же время есть ряд ситуаций, когда мы можем позволить пациенту иметь целевое значение давления 130/80—85. Например, при сахарном диабете 2-го типа, заболеваниях почек», — уточнил Беленков.
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