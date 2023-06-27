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Офтальмолог Шилова: некачественные тёмные линзы вредны для глаз

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Офтальмолог, ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE (СМАЙЛ) Татьяна Шилова посоветовала использовать летом качественные солнцезащитные очки. По её словам, покупать их нужно в салонах оптики.
Офтальмолог Шилова: некачественные тёмные линзы вредны для глаз
  • Gettyimages.ru
  • © Mireya Acierto

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рекомендовала отказаться от тёмных линз плохого качества, так как они вредны для глаз.

Выбирать очки Шилова советует в салонах оптики, где все линзы имеют сертификаты, а защитная способность соответствует заявленной.

«Для использования в городе оптимальны варианты с показателем UV400. Для поездок на море и в горы потребуются специальные модели с повышенной защитой. Если у человека плохое зрение, можно подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией», — заявила эксперт.

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