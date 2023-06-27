Офтальмолог Шилова: некачественные тёмные линзы вредны для глаз

Офтальмолог, ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE (СМАЙЛ) Татьяна Шилова посоветовала использовать летом качественные солнцезащитные очки. По её словам, покупать их нужно в салонах оптики.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рекомендовала отказаться от тёмных линз плохого качества, так как они вредны для глаз.

Выбирать очки Шилова советует в салонах оптики, где все линзы имеют сертификаты, а защитная способность соответствует заявленной.

«Для использования в городе оптимальны варианты с показателем UV400. Для поездок на море и в горы потребуются специальные модели с повышенной защитой. Если у человека плохое зрение, можно подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией», — заявила эксперт.

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