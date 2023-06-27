Офтальмолог Шилова: некачественные тёмные линзы вредны для глаз
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рекомендовала отказаться от тёмных линз плохого качества, так как они вредны для глаз.
Выбирать очки Шилова советует в салонах оптики, где все линзы имеют сертификаты, а защитная способность соответствует заявленной.
«Для использования в городе оптимальны варианты с показателем UV400. Для поездок на море и в горы потребуются специальные модели с повышенной защитой. Если у человека плохое зрение, можно подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией», — заявила эксперт.
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