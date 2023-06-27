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Тренер Осипенко посоветовала больше двигаться во время отдыха

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Тренер московского велнес-клуба First&Only, фитнес-консультант и специалист по функциональному тренингу Мария Осипенко рассказала, как не набрать вес во время отдыха. По её словам, важно больше двигаться.
Тренер Осипенко посоветовала больше двигаться во время отдыха
  • Gettyimages.ru
  • © Geber86

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что необязательно идти в спортзал — достаточно 15 минут плавания, прогулки вдоль берега и так далее.

«Иногда несколько тысяч шагов даже полезнее интенсивной тренировки. Ходьба задействует диафрагму — наш природный насос, благодаря которому функционируют все системы органов», — пояснила Осипенко.

Она также рекомендовала следить, чтобы питание было сбалансированным. А ещё нужно пить больше чистой воды.

«Старайтесь употреблять в пищу больше зелени — в ней содержится много полезных макроэлементов. И главное — не вините себя за срывы, будь то лишний десерт или кусок пиццы», — сказала эксперт.

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