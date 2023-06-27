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В Роспотребнадзоре исключили риски завоза чумы на территорию России из Монголии

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Риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены, обеспечены все профилактические меры.
В Роспотребнадзоре исключили риски завоза чумы на территорию России из Монголии
  • Gettyimages.ru
  • © Caia Image

Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой.

«Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключён», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории России обеспечен необходимый комплекс профилактических мер.

Ранее стало известно, что на территории Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем. 

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы.

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