Минфин, Минпросвещения и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности

Минфин, Минпросвещения и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности и образования.

Об этом сообщило Министерство финансов.

«Минфин, Минпросвещения и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности и образования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документ определяет стратегические приоритеты совместной работы по повышению уровня финансовых знаний учащихся школ и средних профессиональных учебных заведений.

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