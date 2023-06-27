Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минфин, Минпросвещения и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности

Короткая ссылка
Минфин, Минпросвещения и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности и образования.
Минфин, Минпросвещения и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщило Министерство финансов.

«Минфин, Минпросвещения и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности и образования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документ определяет стратегические приоритеты совместной работы по повышению уровня финансовых знаний учащихся школ и средних профессиональных учебных заведений.

Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самыми популярными специальностями 2023 года являются управленческие, а также реклама, маркетинг и бизнес-информатика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить