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Ректор ГУУ Строев рассказал, как повысить шансы на поступление

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Ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев рассказал, как набрать десять дополнительных баллов за свои личные достижения.
Ректор ГУУ Строев рассказал, как повысить шансы на поступление
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Существует множество льгот для студентов: аттестаты с отличием, ГТО, олимпиады, соревнования, объяснил ректор в эфире НСН. Однако максимум за них можно получить десять баллов, добавил Владимир Строев.

«Если речь идёт о двух-трёх баллах, которых не хватает для поступления на бюджет, это другой вопрос. А если ребёнок сдаёт ЕГЭ не очень хорошо, то всеми этими достижениями он не сможет достигнуть тех баллов, которые заявлены сейчас представителями вузов», — отметил ректор.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщило, что в удмуртских вузах началась приёмная кампания.

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