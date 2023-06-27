Ректор ГУУ Строев рассказал, как повысить шансы на поступление
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Существует множество льгот для студентов: аттестаты с отличием, ГТО, олимпиады, соревнования, объяснил ректор в эфире НСН. Однако максимум за них можно получить десять баллов, добавил Владимир Строев.
«Если речь идёт о двух-трёх баллах, которых не хватает для поступления на бюджет, это другой вопрос. А если ребёнок сдаёт ЕГЭ не очень хорошо, то всеми этими достижениями он не сможет достигнуть тех баллов, которые заявлены сейчас представителями вузов», — отметил ректор.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщило, что в удмуртских вузах началась приёмная кампания.