Ректор ГУУ Строев рассказал, как повысить шансы на поступление

Ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев рассказал, как набрать десять дополнительных баллов за свои личные достижения.

Существует множество льгот для студентов: аттестаты с отличием, ГТО, олимпиады, соревнования, объяснил ректор в эфире НСН. Однако максимум за них можно получить десять баллов, добавил Владимир Строев.

«Если речь идёт о двух-трёх баллах, которых не хватает для поступления на бюджет, это другой вопрос. А если ребёнок сдаёт ЕГЭ не очень хорошо, то всеми этими достижениями он не сможет достигнуть тех баллов, которые заявлены сейчас представителями вузов», — отметил ректор.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщило, что в удмуртских вузах началась приёмная кампания.