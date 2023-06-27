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Ректор ГУУ Строев рассказал о плюсах системы «Поступление в вуз онлайн»

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Ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев рассказал о плюсах сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».
Ректор ГУУ Строев рассказал о плюсах системы «Поступление в вуз онлайн»
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

«Система работает, существует, мы все к ней подключены. Живое поступление при этом никто не отменял. Плюсов здесь много, особенно для московских вузов это приятный момент. Ребята из регионов могут спокойно на расстоянии подать документы. Они будут рассмотрены, сформированы рейтинговые списки, ребята смогут спокойно поступить. С другой стороны, важно живое ощущение места, где ты будешь проводить следующие годы», — объяснил ректор в эфире НСН.

По его словам, благодаря этой системе абитуриенты из российских регионов могут подать документы на поступление в московские вузы, не приезжая в другой город.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что «ВКонтакте» и образовательный сервис «Учёба.ру» проведут с 26 июня по 3 июля бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления» для выпускников 9-х и 11-х классов.

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