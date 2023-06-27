Всероссийский туристический форум пройдёт 23—26 августа в Хабаровске
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное Министерство туризма.
«Участникам дискуссий, панельных сессий и круглых столов будет предложено рассмотреть самые актуальные вопросы. По сравнению с прошлым годом акценты немного сместились. Главной темой остаётся развитие российской индустрии гостеприимства, также в повестку вернулся международный туризм, набирают популярность автопутешествия, санаторно-курортное лечение и промышленные туры», — заявила глава ведомства Екатерина Пунтус.
По её словам, все площадки будут носить прикладной характер и учитывать запросы отрасли.
Как ожидается, участниками форума станут представители федеральных органов власти, главы регионов, крупнейшие российские ассоциации и общественные объединения, СМИ.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.