Петербург принял более четырёх миллионов туристов с начала года
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«В первой половине текущего года Северную столицу посетили более четырёх миллионов человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал губернатор.
По его словам, в 2022 году в экономику города от туризма поступило более 370 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2021-м, передаёт «Агентство Бизнес Новостей».
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.