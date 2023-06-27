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Петербург принял более четырёх миллионов туристов с начала года

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В Санкт-Петербурге побывали более четырёх миллионов туристов с начала 2023 года, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.
Петербург принял более четырёх миллионов туристов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Andreevich

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В первой половине текущего года Северную столицу посетили более четырёх миллионов человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал губернатор.

По его словам, в 2022 году в экономику города от туризма поступило более 370 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2021-м, передаёт «Агентство Бизнес Новостей».

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.

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