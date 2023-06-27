Петербург принял более четырёх миллионов туристов с начала года

В Санкт-Петербурге побывали более четырёх миллионов туристов с начала 2023 года, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В первой половине текущего года Северную столицу посетили более четырёх миллионов человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал губернатор.

По его словам, в 2022 году в экономику города от туризма поступило более 370 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2021-м, передаёт «Агентство Бизнес Новостей».

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.