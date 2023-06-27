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Заполняемость отелей Москвы выросла на 12,5%

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Московские отели были заполнены на 82,3% в период с 1 по 12 июня, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Показатель на 17% превысил статистику и прошедших майских праздников.
Заполняемость отелей Москвы выросла на 12,5%
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Eric Audras

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, больше всего гостей было зафиксировано 6—8 июня и в День защиты детей.

В настоящее время в столице работает почти 2 тыс. гостиниц.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.

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