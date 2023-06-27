В Москве запустят обувное производство в рамках инвестпроекта

Инвестор получил разрешение на строительство обувного производства в московском районе Бирюлёво Западное, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Площадь нового объекта превышает 30 тыс. кв. м. Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью более двух гектаров», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что компания может выпускать более 12 млн пар обуви в год, а новый завод позволит увеличить эти объёмы в несколько раз.

Также появится 100 новых рабочих мест.

Ранее телеканал «360» сообщил, что столичное предприятие «Монтем» вдвое увеличило выпуск фильтров для сахарных заводов.