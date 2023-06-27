В Москве запустят обувное производство в рамках инвестпроекта
Об этом сообщает НСН.
«Площадь нового объекта превышает 30 тыс. кв. м. Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью более двух гектаров», — сказал Ефимов.
Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что компания может выпускать более 12 млн пар обуви в год, а новый завод позволит увеличить эти объёмы в несколько раз.
Также появится 100 новых рабочих мест.
Ранее телеканал «360» сообщил, что столичное предприятие «Монтем» вдвое увеличило выпуск фильтров для сахарных заводов.