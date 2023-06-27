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В Москве запустят обувное производство в рамках инвестпроекта

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Инвестор получил разрешение на строительство обувного производства в московском районе Бирюлёво Западное, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве запустят обувное производство в рамках инвестпроекта

Об этом сообщает НСН.

«Площадь нового объекта превышает 30 тыс. кв. м. Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью более двух гектаров», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что компания может выпускать более 12 млн пар обуви в год, а новый завод позволит увеличить эти объёмы в несколько раз.

Также появится 100 новых рабочих мест.

Ранее телеканал «360» сообщил, что столичное предприятие «Монтем» вдвое увеличило выпуск фильтров для сахарных заводов.

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