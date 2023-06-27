Правительство Петербурга утвердило застройку территории фабрики Варгуниных

В Санкт-Петербурге правительство одобрило проекты застройки территории фабрики Варгуниных жилыми домами.

Об этом сообщает neva.today cо ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что на месте предприятия построят новые жилые дома, детские сады, школу, поликлинику и дороги.

Утверждается, что застройщик передаст городу все социальные учреждения на безвозмездной основе. Также власти планируют выкупить встроенные помещения для молодёжного центра и библиотеки.

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