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Правительство Петербурга утвердило застройку территории фабрики Варгуниных

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В Санкт-Петербурге правительство одобрило проекты застройки территории фабрики Варгуниных жилыми домами.
Правительство Петербурга утвердило застройку территории фабрики Варгуниных
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает neva.today cо ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что на месте предприятия построят новые жилые дома, детские сады, школу, поликлинику и дороги.

Утверждается, что застройщик передаст городу все социальные учреждения на безвозмездной основе. Также власти планируют выкупить встроенные помещения для молодёжного центра и библиотеки.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый.

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