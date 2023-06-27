Правительство Петербурга утвердило застройку территории фабрики Варгуниных
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Об этом сообщает neva.today cо ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что на месте предприятия построят новые жилые дома, детские сады, школу, поликлинику и дороги.
Утверждается, что застройщик передаст городу все социальные учреждения на безвозмездной основе. Также власти планируют выкупить встроенные помещения для молодёжного центра и библиотеки.
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый.