В Челябинске состоится Всероссийская олимпиада по робототехнике

Всероссийская олимпиада по робототехнике пройдёт в Челябинске 28 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу челябинского губернатора.

В олимпиаде примут участие более 360 команд лучших робототехников в возрасте от шести до 19 лет из 42 субъектов России.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 июня примет участие в открытии ХХ Российской робототехнической олимпиады», — сообщила пресс-служба.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Крыму студент создал робота-ассистента для хирургов клиники.