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В Удмуртии завели дело о нарушении прав жильцов аварийного дома

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома.
В Удмуртии завели дело о нарушении прав жильцов аварийного дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Удмуртии.

Аварийный дом на улице Карла Маркса в городе Сарапул, построенный в XIX веке, признали аварийным в 2021 году. Однако никаких мер к расселению жильцов до сих пор не принято. На чердаке дома отсутствует пароизоляция, а также разрушается кирпичная кладка фундамента.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В рамках расследования назначена строительно-техническая экспертиза.

Ранее URA.RU сообщило, что Курганский суд обязал администрацию Притобольного муниципального округа отремонтировать многоквартирный дом для сирот.

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