Терапевт Чернышова: правильное питание и физическая активность снижают риск перелома шейки бедра
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«Если человек много двигается, ходит, занимается зарядкой, даже если он споткнётся и упадёт, то с меньшей вероятностью сломает шейку бедра по сравнению с малоподвижными людьми», — заявила врач в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, пожилым людям желательно обезопасить жилое пространство.
«Лучше, если дома пожилые люди будут ходить в туфлях с задниками, а не в шлёпанцах. Также стоит убрать ковры, потому что они могут завернуться — и человек споткнётся. Нужно быть аккуратнее с выступающими порогами», — пояснила Чернышова.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.