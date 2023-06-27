Терапевт Чернышова: правильное питание и физическая активность снижают риск перелома шейки бедра

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как снизить риск перелома шейки бедра. По её словам, нужно правильно питаться и соблюдать меры предосторожности.

«Если человек много двигается, ходит, занимается зарядкой, даже если он споткнётся и упадёт, то с меньшей вероятностью сломает шейку бедра по сравнению с малоподвижными людьми», — заявила врач в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, пожилым людям желательно обезопасить жилое пространство.

«Лучше, если дома пожилые люди будут ходить в туфлях с задниками, а не в шлёпанцах. Также стоит убрать ковры, потому что они могут завернуться — и человек споткнётся. Нужно быть аккуратнее с выступающими порогами», — пояснила Чернышова.

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