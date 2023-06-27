Диетолог Гридина рассказала о пользе и вреде мёда

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина поделилась своим мнением о пользе и вреде мёда.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению врача, из-за большого количества фруктозы и сахарозы мёд повышает уровень сахара в крови. Также он является углеводом, поэтому его нельзя употреблять в больших количествах.

«Рекомендованная норма мёда в день — одна чайная ложка, максимум — три чайные ложки», — порекомендовала Гридина.

В мёде содержится большое количество витаминов, микроэлементов, но не нужно подвергать его термической обработке, из-за высоких температур польза исчезнет.

Диетолог отметила, что мёд — серьёзный аллерген, поэтому перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

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