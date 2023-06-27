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Генетик Боринская оценила эффективность теста на оптимальный образ жизни

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Доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская поделилась своим мнением о тесте на оптимальный образ жизни.
Генетик Боринская оценила эффективность теста на оптимальный образ жизни
  • Gettyimages.ru
  • © TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению специалиста, тест на оптимальный образ жизни определяет гены, которые повышают риск развития заболеваний лишь на 3%, иногда на 10—15%. Из-за малой эффективности данные не могут быть надёжными. Однако существует тест на мутации, который может подсказать, на какие возможные проблемы со здоровьем стоит обратить внимание.

«Например, стоит исследовать ген BRCA», — рекомендует врач.

Кроме того, будет полезным узнать информацию о генах, которые определяют скорость метаболизма лекарств. Это поможет врачам назначить правильные препараты.

Ранее НСН сообщала, что направление на маммографию в Москве пациентки смогут получать напрямую от врача женской консультации.

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