В Тюмени одобрили три новых инвестиционных проекта

В Тюмени получили одобрение на реализацию три новых инвестиционных проекта.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Данные проекты обсудили в рамках экспертного совета Инвестиционного агентства.

Одобрение на реализацию получили проекты по строительству спортивного комплекса, открытию сети предприятий быстрого питания и организации производства бетона.

«Реализация представленных проектов позволит бизнесу вложить в экономику региона свыше 1,5 млрд рублей. Запланировано создание порядка 640 рабочих мест», — отметили в инвестиционном агентстве области.

Ранее НСН сообщила со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина, что инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года. Данный показатель превысил 30 трлн рублей.