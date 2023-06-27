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В Тюмени одобрили три новых инвестиционных проекта

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В Тюмени получили одобрение на реализацию три новых инвестиционных проекта.
В Тюмени одобрили три новых инвестиционных проекта
  • Gettyimages.ru
  • © ijeab

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Данные проекты обсудили в рамках экспертного совета Инвестиционного агентства.

Одобрение на реализацию получили проекты по строительству спортивного комплекса, открытию сети предприятий быстрого питания и организации производства бетона.

«Реализация представленных проектов позволит бизнесу вложить в экономику региона свыше 1,5 млрд рублей. Запланировано создание порядка 640 рабочих мест», — отметили в инвестиционном агентстве области.

Ранее НСН сообщила со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина, что инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года. Данный показатель превысил 30 трлн рублей.

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