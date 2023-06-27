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Более половины россиян положительно относятся к трудоголизму

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По данным исследования, 50% россиян хорошо относятся к трудоголизму, 39% сказали, что трудоголизм — это плохое явление.
Более половины россиян положительно относятся к трудоголизму
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Mediacom.Expert, проведённый с помощью онлайн-панели Anketolog.ru.

Отмечается, что большая часть (65%) респондентов, которые положительно оценили чрезмерный труд, являются молодыми людьми 18—35 лет.

Каждый третий (31%) назвал себя трудоголиком. Чаще этот ответ выбирали женщины (33%).

Отмечается, что больше половины россиян считают слово «трудоголик» комплиментом.

43% работающих людей уточнили, что из-за трудовой занятости не имеют свободного времени и сил на другие сферы жизни. Чаще так отвечали опрошенные с доходом выше 70 тыс. рублей (48%).

Ранее, по сообщению НСН, Министерство труда России предложило повысить пенсии для неработающих пенсионеров два раза в год в 2025—2026 годах. 

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