Более половины россиян положительно относятся к трудоголизму
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Mediacom.Expert, проведённый с помощью онлайн-панели Anketolog.ru.
Отмечается, что большая часть (65%) респондентов, которые положительно оценили чрезмерный труд, являются молодыми людьми 18—35 лет.
Каждый третий (31%) назвал себя трудоголиком. Чаще этот ответ выбирали женщины (33%).
Отмечается, что больше половины россиян считают слово «трудоголик» комплиментом.
43% работающих людей уточнили, что из-за трудовой занятости не имеют свободного времени и сил на другие сферы жизни. Чаще так отвечали опрошенные с доходом выше 70 тыс. рублей (48%).
Ранее, по сообщению НСН, Министерство труда России предложило повысить пенсии для неработающих пенсионеров два раза в год в 2025—2026 годах.