Треть россиян в браке ссорятся из-за отсутствия обручального кольца

Согласно результатам исследования, в России треть супругов конфликтуют из-за отсутствия обручального кольца.

Об этом сообщают «Известия».

Опрос был проведён аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research.

Только 46% супругов регулярно носят обручальные кольца. Каждый пятый носит кольцо редко, 18% респондентов иногда снимают его, а 14% вовсе никогда не носят.

Треть опрошенных уточнили, что не носят украшение из-за того, что оно не подходит по размеру, а каждый четвёртый вовсе не любит кольца.

Большинство россиян считают, что выбор, носить или не носить кольцо, является личной свободой каждого.

Практически половина респондентов расстраиваются из-за того, что их партнёр не носит обручальное кольцо. Около трети опрошенных ссорятся по этой причине.

Ранее, по сообщению URA.RU, экономист Хрусталёва сказала, что россияне могут получить десятки тысяч рублей на годовщину свадьбы.